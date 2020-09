Kommunalwahl 2020 : Ergebnis der Stichwahl in Düsseldorf - Wer wird Oberbürgermeister?

Eine Frau geht vorbei an Wahlplakaten der Spitzenkandidaten, Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD, l) und Stephan Keller (CDU), die am Straßenrand stehen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Am Sonntag, 27. September 2020, steht die Stichwahl in Düsseldorf an. Die Entscheidung zur Wahl des Oberbürgermeisters fällt zwischen Thomas Geisel (SPD) und Herausforderer Stephan Keller. Hier finden Sie am Wahlabend das Ergebnis.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf muss SPD-Oberbürgermeister Thomas Geisel in eine Stichwahl gegen seinen CDU-Herausforderer Stephan Keller. Geisel kam bei der NRW-Kommunalwahl am Sonntag auf 26,3 Prozent der Stimmen. Der Kölner Stadtdirektor Keller, der bis 2016 Verkehrs- und Ordnungsdezernent in Düsseldorf war, erhielt 34,2 Prozent. Die FDP-Kandidatin und Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann erreichte 12,5 Prozent. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Stefan Engstfeld lag mit 17,4 Prozent auf dem dritten Platz.

Geisel ist seit 2014 Stadtoberhaupt in Düsseldorf. Die Rückeroberung des OB-Sessels in der NRW-Landeshauptstadt für die CDU hat Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) als besonderes Ziel vorgegeben. Der amtierende Oberbürgermeister Geisel (SPD) ging bereits vor dem offiziellen Ergebnis des ersten Wahlgangs von einer Stichwahl mit seinem CDU-Herausforderer Stephan Keller aus. „Es kommt, glaube ich, was jeder erwartet hat: Es gibt die Stichwahl Geisel gegen Keller“, sagte der Amtsinhaber am damals. „Ich bin da sehr zuversichtlich“, betonte der SPD-Politiker. Bereits vor der Wahl war von einem Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Politiker ausgegangen worden.

Die Themen Wohnen und Verkehr nahmen im Wahlkampf den größten Anteil ein. Stephan Keller, CDU-Kandidat für das OB-Amt, möchte im Fall eines Sieges bei der Stichwahl in Düsseldorf das Amt für Verkehrsmanagement aufteilen und ein Amt für Radverkehr schaffen. Amtsinhaber Thomas Geisel setzt dagegen auf ein eigenes Dezernat für Verkehr. Bei einer Wiederwahl wolle Geisel die bisherige Ampel-Kooperation mit Grünen und FDP gerne fortsetzen – trotz zwischenzeitlicher Differenzen. Das sagte Geisel beim OB-Duell unserer Redaktion. Herausforderer Stephan Keller betonte im Zusammenhang mit möglichen Kooperationen vor allem den Führungsanspruch seiner Partei, die bei der Kommunalwahl die stärkste Kraft im Stadtrat geworden war.

(dtm/dpa)