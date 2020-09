Ergebnis in Düsseldorf : Keller gewinnt Stichwahl – Landeshauptstadt bekommt einen CDU-Oberbürgermeister

Eine Frau geht vorbei an Wahlplakaten der Spitzenkandidaten, Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD, l) und Stephan Keller (CDU), die am Straßenrand stehen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Die NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf ist wieder in CDU-Hand. Stephan Keller hat SPD-Amtsinhaber Geisel in der Stichwahl geschlagen, Geisel hat seine Niederlage vor dem Endergebnis eingestanden.

Der CDU-Politiker Stephan Keller hat nach vorläufigen Ergebnissen die Oberbürgermeister-Stichwahl in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt Düsseldorf gewonnen. Der 50-Jährige kam nach Auszählung aller Stimmbezirke am Sonntagabend auf 55,99 Prozent. SPD-Amtsinhaber Geisel kam auf 44,01 Prozent. Geisel gestand seine Niederlage ein und beglückwünschte seinen Herausforderer zu dessen Sieg. Keller sagte: „Wir haben diese Wahl gewonnen.“ Der promovierte Jurist ist bislang Stadtdirektor in Köln und war zuvor Ordnungs- und Verkehrsdezernent in Düsseldorf. „Heute wird gefeiert, dann gestalten wir gemeinsam die Zukunft Düsseldorfs.“ Unseren ausführlichen Bericht vom Wahlabend lesen Sie hier.