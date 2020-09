Sieg in der Stichwahl : Stephan Keller ist neuer Oberbürgermeister in Düsseldorf

Stephan Keller (Mitte) verfolgt mit Parteifreunden im Rathaus die Auszählung, rechts steht Kreisparteichef Thomas Jarzombek. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Die Sensation ist perfekt: Das Düsseldorfer Rathaus wird schwarz. CDU-Herausforderer Stephan Keller siegte mit deutlichem Vorsprung gegen Amtsinhaber Thomas Geisel (SPD).

Die Bürger der Landeshauptstadt haben einen Oberbürgermeister gewählt. Aktuell (20 Uhr) liegt CDU-Herausforderer Stephan Keller mit 56 zu 44 Prozent der Stimmen vorn. 453 der 454 Stimmbezirke sind ausgezählt. Der bisherige Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD), der sich zur Wiederwahl gestellt hatte, gratulierte Keller kurz vor 19 Uhr im Rathaus und gestand seine Niederlage im Anschluss auf der SPD-Wahlparty ein. Mit Blick auf das schlechte Ergebnis im ersten Wahlgang vor 14 Tagen sagte Geisel, der Ausgang sei „keine ganz große Überraschung“ mehr gewesen und wünschte Keller viel Glück bei der Führung der Stadt.

Stephan Keller ließ sich von Parteifreunden im Plenarsaal feiern: „Ich hatte schon sehr damit gerechnet zu gewinnen“, sagte er. Dass das Ergebnis so deutlich ausfallen würde, sei nicht zu erwarten gewesen. Bei der SPD hatte es am frühen Abend eine Überraschung gegeben: Der langjährige Düsseldorfer Parteichef Andreas Rimkus kündigte an, nicht wieder für das Amt zu kandidieren. Offenbar will er Platz für eine Erneuerung des Unterbezirks machen.

Info Das sind die Kandidaten bei der Stichwahl Thomas Geisel (SPD) 56 Jahre, Jurist, früherer Energiemanager. Wurde 2014 zum Oberbürgermeister gewählt. Geboren in Ellwangen, lebt in Pempelfort. Verheiratet, fünf Töchter, Stephan Keller (CDU) 50 Jahre, Jurist, Stadtdirektor in Köln. Geboren in Aachen, lebt in Wersten. Verheiratet, zwei Söhne und eine Tochter.

Geisel sagte in seiner Erklärung vor den Parteifreunden, über die Gründe für die Niederlage werde am Montag mit der Partei gesprochen, über seine persönliche Zukunft werde er zunächst mit seiner Familie beraten. Er blicke „ohne Bitterkeit“ auf sechs „großartige“ Jahre für sich zurück und sei überzeugt, dass es auch „sehr, sehr gute Jahre für Düsseldorf“ gewesen seien, sagte Geisel an der Seite seiner Ehefrau Vera. Von der SPD gab es langen Applaus.

Für den späteren Abend haben beide Kandidaten für ihre Fraktionen und Unterstützer Räume zum Feiern angemietet. Thomas Geisel will ins nahegelegene „Ufer 8“ wechseln, wohin er schon nach der Hauptwahl seine Unterstützer eingeladen hatte. Stephan Keller hat sich diesmal für das etwas entferntere Areal Böhler in Lörick entschieden; zwei Wochen vorher hatte die Fraktion noch im Garten der Partei an der Wasserstraße gefeiert. Es wird erwartet, dass ihm dort Ministerpräsident Armin Laschet gratuliert.

In der Hauptwahl zwei Wochen zuvor hatte Keller 34,2 Prozent der Stimmen geholt – und war damit fast acht Prozentpunkte vor Amtsinhaber Geisel (26,3 Prozent) gelandet, ein überraschend deutliches Ergebnis für einen Herausforderer. Allerdings waren damit auch fast 40 Prozent der Stimmen an die anderen insgesamt 13 Kandidaten der Oberbürgermeister-Wahl gegangen, die meisten an Grünen-Kandidat Stefan Engstfeld (17,4 Prozent) und Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP; 12,5 Prozent). Somit waren in der Stichwahl zahlreiche Stimmen neu zu vergeben, um die die beiden verbliebenen Kandidaten in den vergangenen Wochen buhlten. Weder Grüne noch FDP hatten jedoch eine Wahlempfehlung abgegeben.

Beide verbliebenen OB-Kandidaten und ihre Parteien suchten dennoch die Nähe ihrer Partner – entweder persönlich oder thematisch. Noch am Samstag postete die CDU Düsseldorf ein Bild, das Grünen-Ratsmitglied Dietmar Wolf am Wahlkampfstand der CDU in Friedrichstadt zeigte, und bedankte sich bei ihm für den Besuch. Zuvor hatte man sich auch bei Strack-Zimmermann für die Überlassung ihrer Plakatwände bedankt – was diese aber zurückwies, die Wände seien Eigentum der vermietenden Firma. Auch Thomas Geisel bemühte sich offensichtlich in der heißen Phase des Wahlkampfes um die Stimmen der Grünen – und teilte am Samstag überraschend mit, sich für den Erhalt der Platanen am Hauptbahnhof einzusetzen. „Wir prüfen ernsthaft, ob die Planung noch so geändert werden kann, dass die Bäume erhalten bleiben.“