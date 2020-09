Liveblog Kommunalwahl in Düsseldorf : Stichwahl am 27. September - hier lesen Sie alle Nachrichten

Auf den hellgrünen Stimmzetteln für die Ratswahl in Düsseldorf stand zwischen den Parteien auch ein Name: Albertine Kallenbach. Sie hat als einzige Einzelbewerberin bei der Kommunalwahl am Sonntag um den Einzug in den Stadtrat gekämpft – aber nur vier Stimmen geholt. Wer steckt dahinter?