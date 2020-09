Kommunalwahlin Düsseldorf : Rat wird auf 90 Sitze erweitert - Keller klar vor Geisel

Und das vorläufige amtliche Endergebnis der Ratswahl in Düsseldorf:



Demnach kommt die CDU auf 32,92 Prozent der Stimmen (2014: 36,7 Prozent). Zweitstärkste Kraft sind Bündnis 90/Die Grünen, die 24,17 Prozent der Stimmen erhielten (2014: 13,8 Prozent), die SPD kam auf 18,10 Prozent (2014: 29,3 Prozent). Die FDP erhielt 9,01 Prozent (2014: 7,0 Prozent). Die Linke kam auf 4,15 Prozent (2014: 5,2 Prozent). Die AfD erzielte 3,63 Prozent (2014: 3,0 Prozent).

Die Wahlbeteiligung lag bei 50,14 Prozent (2014: 49,2). Der neu gewählte Rat konstituiert sich in seiner ersten Sitzung am 5. November.