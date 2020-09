Stefan Engstfeld liegt derzeit auf dem dritten Platz, macht sich aber noch Hoffnung, in zwei Wochen in der Stichwahl dabei zu sein. Man könne noch nicht von einer Entscheidung sprechen, die "grünen" Wahlbezirke seien noch nicht ausgezählt worden.

Sollte er es nicht schaffen, OB Thomas Geisel und Stephan Keller von CDU noch abzufangen, werden die Grünen heute keine Empfehlung für die Stichwahl aussprechen. Darüber wird am Donnerstag bei einer Mitgliederversammlung und Wahlanalyse diskutiert.