Entscheidung in Düsseldorf : Keller liegt klar vor Geisel - Stichwahl um OB-Amt in zwei Wochen

In den Direktwahlbezirken gab es erdrutschartige Veränderungen, die Grünen machten einen Siegeszug durch Düsseldorf. Sie holten Direktmandate in Pempelfort-Südost, Pempelfort-Nord, in Düsseltal-Südwest/Flingern-Nord, Flingern-Süd, Unterbilk-Ost/Friedrichstadt-West, Bilk Nordost/Oberbilk-Nord, Bilk-Mitte, Bilk Süd-Ost, Oberbilk-Süd/Volksgarten.



Dietmar Wolf, vor sechs Jahren einziger Sieger der Grünen in einem Direktwahlkreis, konnte seinen Sieg wiederholen.