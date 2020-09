Kommunalwahl 2020 in Düsseldorf : CDU bekommt meiste Stimmen in Unterrath Ost/Lichtenbroich - Stephan Keller bei OB-Wahl vorne

CDU bekommt meiste Stimmen in Unterrath Ost/Lichtenbroich - Stephan Keller bei OB-Wahl vorne

Düsseldorf 567 Wählerinnen und Wähler haben im Wahlbezirk Unterrath Ost/Lichtenbroich über einen neuen Stadtrat und den Oberbürgermeister abgestimmt. Wie sieht das Ergebnis der Kommunalwahl 2020 im Wahlbezirk im Detail aus? Sehen Sie hier, wie viele Stimmen die Parteien und Kandidaten geholt haben und wie die Entwicklung im Vergleich zur Wahl vor sechs Jahren aussieht.

Bei der Wahl zum Oberbürgermeister setzte sich im Wahlbezirk Unterrath Ost/Lichtenbroich dieses Jahr Stephan Keller (CDU) vor Thomas Geisel (SPD) durch. Stephan Keller erhielt dabei 33,69 Prozent der Stimmen, Geisel kam auf 28,04 Prozent. 2014 hatte sich noch Dirk Elbers (CDU) den Wahlbezirk gesichert. 2020 erhielt hier nun der stadtweit unterlegene Kandidat die meisten Stimmen. Stephan Keller (CDU)' Konkurrent Thomas Geisel (SPD) kam stadtweit auf 31,49 Prozent aller Stimmen, was jedoch nicht für die absolute Mehrheit reicht. Der neue Oberbürgermeister wird nun am 27. September 2020 in einer Stichwahl gewählt.