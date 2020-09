Kommunalwahl 2020 in Düsseldorf : Wahlbezirk Alt-Eller stimmt für Stephan Keller und CDU

Düsseldorf 5.109 Wählerinnen und Wähler haben im Wahlbezirk Alt-Eller über einen neuen Stadtrat und den Oberbürgermeister abgestimmt. Wie sieht das Ergebnis der Kommunalwahl 2020 im Wahlbezirk im Detail aus? Sehen Sie hier, wie viele Stimmen die Parteien und Kandidaten geholt haben und wie die Entwicklung im Vergleich zur Wahl vor sechs Jahren aussieht.

Bei der Wahl zum Oberbürgermeister setzte sich im Wahlbezirk Alt-Eller in der ersten Runde Stephan Keller (CDU) vor Thomas Geisel (SPD) durch. Stephan Keller erhielt dabei 33,27 Prozent der Stimmen, Geisel kam auf 29,57 Prozent. 2014 hatte sich noch Thomas Geisel (SPD) den Wahlbezirk gesichert. Damit sorgten die Wählenden im Bezirk mit dafür, dass Stephan Keller (CDU) im ersten Wahlgang stadtweit die meisten Stimmen erhielt. Der OB-Kandidat kam in ganz Düsseldorf auf 34,15 Prozent aller Stimmen, verpasste allerdings die absolute Mehrheit und muss nun am 27. September 2020 in die Stichwahl.