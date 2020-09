Kommunalwahl 2020 : CDU-Mann Keller liegt bei Stichwahl in Düsseldorf vorn

Eine Frau geht vorbei an Wahlplakaten der Spitzenkandidaten, Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD, l) und Stephan Keller (CDU), die am Straßenrand stehen. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Der amtierende Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) und Herausforderer Stephan Keller liefern sich ein spannendes Duell bei der Stichwahl.

In der NRW-Landeshauptstadt Düsseldorf muss SPD-Oberbürgermeister Thomas Geisel in eine Stichwahl gegen seinen CDU-Herausforderer Stephan Keller. Um 18.53 Uhr liegt Keller nach Angaben der Stadt nach Auszählung von rund 380 der 454 Stimmbezirke mit 54,21 Prozent vorne, Geisel kommt auf 45,79 Prozent. Die Wahlbeteiligung liegt demnach bei 34,39 Prozent. „Ich bin sehr angespannt“, sagte Keller der dpa.

Geisel kam bei der NRW-Kommunalwahl am Sonntag auf 26,3 Prozent der Stimmen. Der Kölner Stadtdirektor Keller, der bis 2016 Verkehrs- und Ordnungsdezernent in Düsseldorf war, erhielt 34,2 Prozent. Die FDP-Kandidatin und Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann erreichte 12,5 Prozent. Der Grünen-Landtagsabgeordnete Stefan Engstfeld lag mit 17,4 Prozent auf dem dritten Platz.

Geisel ist seit 2014 Stadtoberhaupt in Düsseldorf. Die Rückeroberung des OB-Sessels in der NRW-Landeshauptstadt für die CDU hat Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) als besonderes Ziel vorgegeben. Der amtierende Oberbürgermeister Geisel (SPD) ging bereits vor dem offiziellen Ergebnis des ersten Wahlgangs von einer Stichwahl mit seinem CDU-Herausforderer Stephan Keller aus. „Es kommt, glaube ich, was jeder erwartet hat: Es gibt die Stichwahl Geisel gegen Keller“, sagte der Amtsinhaber am damals. „Ich bin da sehr zuversichtlich“, betonte der SPD-Politiker. Bereits vor der Wahl war von einem Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden Politiker ausgegangen worden.