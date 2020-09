Kundgebungen : Prominente unterstützen Düsseldorfer OB-Kandidaten im Wahlkampf-Finale

Düsseldorf Im Endspurt des Düsseldorfer Wahlkampfes werden die OB-Kandidaten von bekannten Parteikollegen unterstützt. Robert Habeck, Claudia Roth, Christian Lindner und Herbert Reul werden in der Woche vor der Wahl in Düsseldorf auftreten.

Robert Habeck und der OB-Kandidat der Grünen, Stefan Engstfeld, sind am Freitag, 11. September, ab 18.30 Uhr auf dem Schadowplatz. Am 12. September wird Claudia Roth an einem Stadtteilspaziergang der Grünen durch Oberbilk teilnehmen. Beginn ist um 17 Uhr auf der Linienstraße/Ecke Ellerstraße.

Die Fraktion der Linkspartei mit Kandidat Udo Bonn bietet Samstag eine große Tour durch die Stadtteile an. Der Beginn ist um 9.30 Uhr in Garath. Geplant ist, um 11 Uhr auf dem Gertrudisplatz in Eller, um 13 Uhr am Oberbilker Markt und um 15 Uhr am Burgplatz zu sein. Die EU-Politikerin Özlem Demirel wird die Tour am Burgplatz besuchen. Am 8. September lädt die Linke zu einer Aktion zum Pflegenotstand auf dem Oberbilker Markt mit Udo Bonn.