Schätzen Sie : Wie hat sich Düsseldorf unter OB Geisel entwickelt?

Angebot und Nachfrage steigen.

So schnell kann in Düsseldorf kaum gebaut und saniert werden, wie in vielen Stadtteilen neue Wohnfläche gesucht wird. Im Vergleich zu 2011 hat sich die Zahl der Baugenehmigungen für neue Wohnungen im vergangenen Jahr mehr als versechsfacht. Dennoch bleibt der Mietspiegel hoch, zuletzt kostete ein Quadratmeter in einer Mietwohnung knapp 12,30 Euro. Und genehmigt heißt noch nicht gebaut.