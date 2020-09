Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalwahl in Düsseldorf : Geisel gegen Keller - was die Stichwahl entscheiden wird

Stephan Keller (CDU, links) und Thomas Geisel (SPD) treten am 27. September zur Stichwahl an. Foto: Andreas Bretz

Analyse Düsseldorf Am 27. September treten Amtsinhaber Thomas Geisel (SPD) und sein Herausforderer Stephan Keller (CDU) in Düsseldorf erneut an. Zwei Faktoren werden für den Ausgang der Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters besonders wichtig sein.