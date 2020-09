Kolumne zur Kommunalwahl in Düsseldorf : Das schwarz-gelbe Twitter-Duell läuft auf Hochtouren

Kolumne zur Kommunalwahl in Düsseldorf

Düsseldorf Bei den Twitter-Auseinandersetzungen zwischen CDU und FDP in Düsseldorf geht es gerne auch mal um thematische Nebenschauplätze. Andere Kandidaten halten sich zurück.

Wenn es ausschließlich um ein freundliches Miteinander ginge, hieße es ja Wahlkuscheln und nicht Wahlkampf. Auch der aber kommt in ganz unterschiedlichen Darreichungsformen daher, je nach beteiligten Personen, Medium und dem verbleibenden Zeitraum bis zur Wahl. Twitter beispielsweise gilt als eine Plattform, auf der auch mal etwas heftiger ausgeteilt wird – und besonders CDU und FDP in der Landeshauptstadt scheinen sich hier in diesen Tagen häufiger zu begegnen.