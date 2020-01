Meinung in Düsseldorf : Das schürt nur die Wahlmüdigkeit

Düsseldorf ⇥andrea.roehrig⇥@rheinische-post.de

In seinem Urteil verweist der Verfassungsgerichtshof darauf, dass bei einem neuen Zuschnitt von Kommunalwahlbezirken im ländlichen Raum auf gewachsene Ortsstrukturen Rücksicht genommen werden soll. Gewachsene Strukturen gibt es auch in den Städten. Rein nach dem Rechenschieber will die Verwaltung den Kommunalwahlbezirk 39 zerteilen. Ein Teil der Wähler in der Paulsmühle, die im Stadtbezirk 9 liegt, soll die Stimme für einen Ratskandidaten aus dem Stadtbezirk 10 (Garath und Hellerhof) abgeben. Das macht keinen Sinn und schürt bei den Betroffenen nur Wahlmüdigkeit.