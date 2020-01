Kommunalwahl in Düsseldorf : CDU schickt Stephan Keller als OB-Kandidaten ins Rennen

Stephan Keller soll OB-Kandidat der CDU in Düsseldorf werden. Derzeit ist er noch Stadtdirektor in Köln. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Für den Düsseldorfer CDU-Chef Thomas Jarzombek ist Stephan Keller ein „erfolgreicher Kommunalmanager“. Der Kölner Stadtdirektor, zuvor Dezernent in Düsseldorf, soll im Herbst Amtsinhaber Thomas Geisel ablösen.

Stephan Keller ist der Hoffnungsträger der Düsseldorfer CDU für die Kommunalwahl am 13. September: Der 49-jährige Düsseldorfer soll beim Kampf um den Oberbürgermeisterposten Thomas Geisel (SPD) schlagen. Er sei von Anfang an der Wunschkandidat gewesen, sagt Düsseldorfs CDU-Chef Thomas Jarzombek. „Er ist kein Profipolitiker, sondern ein erfolgreicher Kommunalmanager.“ Das habe Keller in Düsseldorf bewiesen.

Unter Keller als Verkehrsdezernent wurde in der Landeshauptstadt die U-Bahn ohne größere Probleme fertiggestellt, auch das Glasverbot in der Altstadt zu Karneval setzte er um. Heute ist Keller Stadtdirektor in Köln.

Die führenden Christdemokraten sehen in Keller ein gutes Gegenmodell zu Geisel. Der hüpfe von einem Thema zum anderen, es hapere immer wieder bei der Umsetzung. Keller sei dagegen ein zuverlässiger Manager, der sach- und zielorientiert die Dinge anpacke. Zudem lebe Keller schon lange mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Düsseldorf und pendle zur Arbeit nach Köln. Er sei in der Stadt bekannt und gut vernetzt.

Keller war von 2011 bis 2016 in Düsseldorf Beigeordneter für Recht, Ordnung und Verkehr. Zu seinem Dezernat gehörten der Datenschutz, die Ämter für Statistik und Wahlen, Recht, Ordnung, das Amt für Einwohnerwesen und das Amt für Verkehrsmanagement. Zuvor war er seit Anfang 2006 Dezernent beim Deutschen Städte- und Gemeindebund NRW. Keller ist promovierter Jurist.

Für viele Christdemokraten dürfte es eine Überraschung sein, dass Keller nun doch die Spitzenkandidatur in der Landeshauptstadt übernimmt. Er war lange einer der Wunschkandidaten, hatte vor einem Jahr aber „endgültig“ abgesagt. Nun sagt er unserer Redaktion: „Ich stehe zur Verfügung.“ Zuerst hatte die „Westdeutsche Zeitung“ ohne Quellenangabe über die Kandidatur berichtet.

Der Wechsel von Köln nach Düsseldorf war für Keller ein Karriereschritt, hatte aber vor allem mit dem Wahlsieg Geisels 2014 zu tun. Damals kam es zu mehreren Wechseln in der Stadtregierung. Manfred Abrahams (CDU) wurde Stadtwerke-Vorstand, Planungsdezernent Gregor Bonin (CDU) wanderte nach Mönchengladbach ab und Keller nach Köln. Bonin wie Keller gingen auch, weil ihnen das Leben schwerer gemacht wurde und auch die Wertschätzung fehlte.

Hätte Keller seine Meinung nicht geändert, wäre Olaf Lehne einer der möglichen Spitzenkandidaten gewesen. Der frühere Ratsherr und heutige CDU-Landtagsabgeordnete wäre angetreten, wenn ein Nicht-CDU-Mitglied vorgeschlagen worden wäre. Abgewunken hatten die frühere Kanzleramtsministerin Hildegard Müller sowie Handwerkskammerpräsident Andreas Ehlert.