16 Parteien, 15 OB-Kandidaten : Bei der Kommunalwahl in Düsseldorf gibt es einen Rekord-Wahlzettel

Düsseldorf Bei der Kommunalwahl treten mehr Parteien an als je zuvor. Auch die Partei zu den Anti-Corona-Demonstrationen ist dabei. Die Zahl der Bewerber bei der Direktwahl ums Oberbürgermeister-Amt steigt ebenfalls auf eine Rekordhöhe.

Das Düsseldorfer Wahlamt hat die Vorschläge für den Wahlzettel der Kommunalwahl am 13. September vorgelegt. Wenn der Wahlausschuss am Dienstag zustimmt, werden 16 Parteien für die Wahl des Stadtrats zugelassen, teilweise aber nicht in allen 41 Wahlbezirken. Die Zahl der Kandidaten bei der Direktwahl um das Oberbürgermeister-Amt liegt bei 15. Beides sind Rekordwerte. Es ist noch möglich, dass der Ausschuss einzelne Kandidaten streicht, falls sie die Voraussetzungen nicht erfüllen.

Parteien Neben den sechs Bundestagsparteien (CDU, SPD, Grüne, FDP, Linke, AfD) treten sieben weitere Parteien bzw. Wählerlisten in allen 41 Wahlkreisen für die Ratswahl an: Piratenpartei, Freie Wähler, Republikaner, Tierschutz hier, Klimaliste, Die Partei und Volt. Die „Deutsche Sportpartei“ ist in rund der Hälfte der Wahlkreise vertreten, die Partei „Widerstand 2020“, die aus dem Kreis der umstrittenen Corona-Demonstrationen hervorgegangen ist, tritt in drei Wahlkreisen an. Im östlichen Wahlkreis 27 tritt eine Einzelbewerberin der Partei „Alle sind Wir“ an.