Kommunalwahl in Düsseldorf : Stephan Keller bestätigt OB-Kandidatur in Düsseldorf

Stephan Keller soll OB-Kandidat der CDU in Düsseldorf werden. Foto: Andreas Bretz

Düsseldorf Die Düsseldorfer CDU will einen alten Bekannten in das Rennen um den Oberbürgermeister-Posten in Düsseldorf schicken: Stephan Keller, Kölner Stadtdirektor, war zuvor Dezernent in Düsseldorf.

Er hat es vor einem Jahr energisch von sich gewiesen, jetzt macht er es doch: Stephan Keller soll Spitzenkandidat der CDU in Düsseldorf werden. „Ich stehe zur Verfügung“, bestätigte Keller unserer Redaktion. Die „Westdeutsche Zeitung“ hatte die Nachricht ohne Angabe näherer Quellen als erstes Medium verbreitet.

Keller ist heute Stadtdirektor in Köln, war von 2011 bis 2016 Dezernent für Recht, Ordnung und Verkehr in Düsseldorf. Der 49-Jährige wohnt mit seiner Familie in Düsseldorf.

CDU-Parteichef Thomas Jarzombek hat die Kandidatensuche vor allem mit Fraktionschef Rüdiger Gutt vorangetrieben. Der Jurist Keller galt von Anfang an als ein möglicher Kandidat für die Kommunalwahl 2020, nicht nur in Düsseldorf, sondern auch für Köln.

Die interne Diskussion der CDU Köln ging dann aber anders aus. Die Christdemokraten in der Domstadt entschlossen sich, Henriette Reker für eine zweite Amtszeit zu unterstützen.

