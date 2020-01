Kommunalwahl 2020 in Düsseldorf : Neue Wahlbezirke beschlossen

Kommunalwahl 2020 in Düsseldorf

Düsseldorf Die unter Zeitdruck entstandene Einteilung gilt nur für die nächste Wahlperiode.

Die Neu-Einteilung einiger Wahlbezirke für die Kommunalwahl am 13. September ist beschlossen. Der Kommunalwahlausschuss stimmte am Mittwoch dem Verwaltungsvorschlag einstimmig zu. Wahlleiter Christian Zaum suchte mit seinen Mitarbeitern in den vergangenen Wochen unter Zeitdruck nach einer Lösung, da erst im Dezember wegen eines Urteils des Verwaltungsgerichtshofs eine Anpassung notwendig geworden war. Bis zum 29. Februar muss die Neu-Einteilung abgeschlossen sein.