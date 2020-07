Kommunalwahl 2020 : Die Linke fordert eine höhere Gewerbesteuer

Düsseldorf Die Partei hat ihr Programm für die Kommunalwahl vorgestellt. Die Linke setzt sich für Tempo 30 und die Stärkung des ÖPNV mit günstigeren Tickets ein, das Ampel-Bündnis bekommt kein gutes Zeugnis.

Mit einer verjüngten Besetzung, rund 4000 Plakaten, zwölf Videos für die Social-Media-Kanäle und durchaus großen Zielen zieht die Linke in den Wahlkampf 2020. „Unsere Politik ist keine Klientelpolitik, sondern für 99 Prozent der Menschen in der Stadt“, sagte Marcus Flemming bei der Vorstellung des Wahlprogramms der Partei am Donnerstagmorgen. Linke-Ratsfrau Anja Vorspel wünscht sich mit der gestarteten Kampagne bei der Kommunalwahl am 13. September mindestens fünf Prozent der Wähler zu erreichen: „Fangen wir mal klein an. Es können gerne auch sechs, sieben oder acht Prozent werden.“

Die erfahrenen Ratsmitglieder Angelika Kraft-Dlangamandla, Lutz Pfundner und Nicki Blanchard machten in diesem Jahr Platz für den Parteinachwuchs wie Flemming (33) und Julia Marmulla (32). Die Linke will sich mit ihrem Programm verstärkt an junge Menschen und Frauen wenden, „dann sollte sich das auch in der Ratsfraktion abbilden“, sagte Vorspel, die letzte Verbliebene der „alten Garde“. Das Zeugnis, das sie dem Ampel-Bündnis aus SPD, FDP und Grünen nach sechs Jahren Arbeit ausstellt, sieht nicht sonderlich gut aus. Den Neubau und die Renovierungen von Schulen müsse man würdigen, beim Wohnen und bei der Verkehrswende sei dagegen zu wenig bis gar nichts erreicht worden.

Die Linke will im Wahlkampf mit einem Programm punkten, das viel Geld kostet. Das soll mit einer höheren Gewerbesteuer und Krediten finanziert werden, zudem sei die Investition in die Linie U81 verzichtbar. Die Linke fordert mit Slogans wie „Düsseldorf nicht den Bonzen überlassen“ einen 100-prozentigen Wohnungsbau durch die Stadt. Für eine nachhaltige Wohnungspolitik dürften keine städtischen Grundstücke mehr an „Spekulanten und Investoren“ verkauft werden. Beim Verkehr soll Tempo 30 in der Innenstadt eingeführt werden, auf Kosten der Autofahrer soll außerdem mehr Fläche den Fahrradfahrern zur Verfügung gestellt werden. Mit günstigeren Preisen (unter anderem Sozialticket für zehn Euro, Mobilitätsflatrate für 30 Euro), mehr Komfort und einer besseren Taktung sollen mehr Anreize für den Umstieg auf den ÖPNV geschaffen werden. Hinzu sollen Pflegekräfte mehr verdienen und mehr wohnortnahe Plätze in Kitas geschaffen werden.