Kommunalwahlen 2020 : Anhalter und Eishockey - schräge Aktionen im Düsseldorfer Wahlkampf

Düsseldorf Wahlkampf ohne große Bühnen ist anders. Auch in Düsseldorf haben die Kandidaten eine Reihe mehr oder weniger schräger Aktionen aufgeboten, um trotzdem ein Maximum an Aufmerksamkeit zu bekommen.

Corona ist ja nicht alleine schuld. Sicherlich hat der Wegfall klassischer Wahlkampf-Großveranstaltungen – große Bühne, große Wirkung – die Politiker herausgefordert, sich Gedanken über andere Wege des Stimmenfangs zu machen. In schnelllebigen Zeiten wie unseren und angesichts der Bedeutung sozialer Netzwerke ist es aber ohnehin wichtiger geworden, plakativ zu agieren und damit Gesprächswert zu erzeugen, den eine Stunde am Wahlkampfstand im Zweifel nicht liefern kann – egal wie viele Flyer man in dieser Zeit verteilt.

Zusammen bewirken diese Faktoren, dass wir einen Wahlkampf erleben, in dem den Kandidaten wenig erspart zu bleiben scheint. Oder, richtiger: In dem sich die Kandidaten selbst wenig ersparen. Manches hat im Ergebnis einen milden Peinlichkeitsfaktor, anderes im positiven Sinne einen hohen Gesprächswert; und selten sind sich die politischen Lager bei der Einschätzung einig.

Grünen-OB-Kandidat Stefan Engstfeld radelt in diesen Wochen mit einem auffälligen Musik-Bike durch die Stadt, wenn auch nicht bei jedem Wetter. CDU-OB-Kandidat Stephan Keller und Bezirkspolitiker aus dem Norden zogen eine Radtour durch Rath auch bei Temperaturen um 38 Grad durch – am anderen Ende der Temperaturskala legte Keller einen Eishockey-Dress an und ließ sich auf dem Eis filmen. Und für die SPD haben Marina Spillner und Matthias Herz kürzlich einen Alterssimulationsanzug auf den Schadowplatz gebracht – der Ratsherr probierte ihn gleich selbst aus und verlieh ihn an Interessierte.