Kommunalwahl 2020 in Düsseldorf : Bürger vergeblich im Wahllokal

(nic/ujr) Am Sonntag hat es in einigen Wahllokalen Beschwerden von Menschen gegeben, die ihre Stimme bei der Wahl nicht abgeben durften. Sie hatten Briefwahl beantragt, aber die Unterlagen nicht erhalten, und wollten nun vor Ort wählen – was aber nicht mehr möglich war. „Uns sind solche Fälle bekannt“, sagte am Sonntag ein Stadtsprecher. Die genaue Zahl der Fälle könne er aber nicht beziffern. Laut Wahlleiter Christian Zaum (CDU) hat es 128.000 Anträge auf Briefwahl gegeben, mehr als 112.000 ausgefüllte Wahlzettel seien dann bei der Stadt eingegangen. Man prüfe nun, was genau mit den rund 16.000 offenen Anträgen geschehen sei. Möglich sind auch viele Nicht-Teilnahmen an der Wahl.