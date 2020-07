Parteien, Kandidaten, Knackpunkte : Die wichtigsten Fragen zur Kommunalwahl in Düsseldorf

Düsseldorf Die Kommunalwahl in Düsseldorf rückt näher. Die Themen Wohnen und Verkehr dürften eine besondere Rolle spielen. Oberbürgermeister Thomas Geisel muss sich einer Reihe von Herausforderern stellen. Hier sind die wichtigsten Infos zur Wahl.

Am 13. September sind die Bürger in Düsseldorf zur Wahl aufgerufen. Dann wird entschieden, welche Parteien die 82 Sitze im Stadtrat erhalten, auch die Plätze in den zehn Bezirksvertretungen stehen zur Disposition. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Direktwahl des Oberbürgermeisters. Denn das Amt an der Rathausspitze gilt als enorm mächtig.