Kommunalwahl in Düsseldorf : „Macheten-Mann“ kandidiert wohl für AfD

Düsseldorf Die Partei startet in der Landeshauptstadt unter dem Motto „Aus Liebe zu Düsseldorf“ in den Wahlkampf. Der „Macheten-Mann“ aus dem Hofgarten lässt sich offenbar als Direktkandidat aufstellen.

Die AfD geht unter dem Motto „Aus Liebe zu Düsseldorf“ in den Wahlkampf. Florian Josef Hoffmann ist – wie berichtet – der Oberbürgermeister-Kandidat der AfD für den 13. September. Spitzenkandidatin für die Ratswahl ist die bisherige Ratsfrau Uta Opelt. Alle 41 Wahlkreise in Düsseldorf sind mit einem AfD-Kandidaten besetzt, die Namen wurden von der Partei bisher nicht veröffentlicht. Ein Kandidat soll aber der aus dem Hofgarten bekannt gewordene „Macheten-Mann“ sein, der im vergangenen Jahr wochenlang für Schlagzeilen sorgte.

Elmar Salinger, Vorstandsmitglied und ebenfalls AfD-Kandidat für den Rat, bestätigte am Dienstag sowohl die Mitgliedschaft des Mannes in der Partei als auch dessen Nominierung als Direktkandidat. „Ich will sein seltsames Verhalten von damals in keinster Weise gutheißen, aber er bekam seine Strafe und ist jetzt kein Ausgeschlossener der Gesellschaft“, sagte Salinger auf Anfrage.