Kreisparteitag in Düsseldorf : FDP beschließt Wahlprogramm einstimmig

Düsseldorf Marie-Agnes Strack-Zimmermann wurde auf dem Kreisparteitag der FDP als Vorsitzende wiedergewählt. Die Oberbürgermeisterkandidatin teilte einmal mehr kräftig gegen Amtsinhaber Thomas Geisel (SPD) aus.

Die FDP hat auf ihrem Kreisparteitag am Samstag in der Aula des Comenius-Gymnasiums ihr Programm für die Kommunalwahl einstimmig beschlossen. „Ich danke Ihnen dafür, es ist ein cooles Programm“, sagte Marie-Agnes Strack-Zimmermann, alte und neue Vorsitzende des Kreisvorstands, nach Bekanntgabe des Ergebnisses. Die Oberbürgermeisterkandidatin der FDP wurde mit 108 von 122 Stimmen – bei zwölf Gegenstimmen und zwei Enthaltungen – wiedergewählt.

Das Wahlprogramm der Düsseldorfer Liberalen umfasst 60 Seiten und soll laut Strack-Zimmermanns Stellvertreter Moritz Kracht das umfangreichste aller Zeiten sein. Bauen und Wohnen soll leichter und günstiger werden, dafür will die FDP mehr Marktwirtschaft ermöglichen. Die Verkehrswende könne nicht von oben herab gelingen, so wie es Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) mache, sondern auf eine Art und Weise, mit der die Bürger Lust auf die Wende haben. Bei der Bildung sei die Stadt laut Kracht „super vorangekommen“, doch die Corona-Krise habe auch gezeigt, dass es bei der digitalen Bildung Nachholbedarf gibt. Das Ordnungsamt soll mit 20 Planstellen im Jahr als serviceorientierte Behörde gestärkt, außerdem sollen 60 Containerstandorte unter die Erde gelegt werden.

Die FDP möchte mehr Geld für die Reinigungsfrequenz der Awista in die Hand nehmen – Steuererhöhungen schloss Kracht allerdings aus. Dass wegen der Corona-Krise die Gewerbesteuer für ein Jahr gesenkt werden soll, war bereits bekannt. Ob eine weitere Rheinbrücke parallel zur Bahnstrecke in Hamm die Verkehrssituation im Hafen entlasten kann, soll geprüft werden.

Mit diesem Programm unter dem Motto „Düsseldorf verstehen“ will Strack-Zimmermann am 13. September Geisel als Stadtoberhaupt ablösen. Die 62-Jährige teilte auch gleich zu Beginn der Veranstaltung gegen den OB kräftig aus: „Er ist kein Krisenmanager, sondern der größte Bluffer am Rhein.“ Geisel werde nach seiner Abwahl nur eine Fußnote in der Geschichte der Stadt bleiben. Der OB habe keine eigenen Impulse gesetzt, sondern nur schwarz-gelbe Projekte abgewickelt. Zudem habe er als „Rechthaber“ nie gelernt, Diskussionen zu führen und Kompromisse einzugehen. „Er ist hier nie angekommen, hat die Seele der Stadt nicht verstanden“, sagte Strack-Zimmermann zur Freude ihrer Parteifreunde.