Kolumne zur Wahl in Düsseldorf : Die Zeichen für den Stadtrat stehen auf Grün

Stefan Engstfeld, OB-Kandidat der Grünen, hat bei der Umfrage 14 Prozent Zustimmung erhalten, seine Partei 25 Prozent. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Meinung Düsseldorf 25 Prozent erhalten die Grünen laut Umfragen bei der Kommunalwahl in Düsseldorf. Wenn es so kommt, erhält die Partei in der Landeshauptstadt vermutlich so viel Gestaltungsmacht wie nie zuvor. Die wichtigsten Politikfelder sind für sie Klima, Verkehr und Wohnen.