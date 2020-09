Kommunalwahl 2020 in Düsseldorf : Welche Parteien bei Verbänden und Bürgerinitiativen vorne liegen

Am 13. September findet in NRW die Kommunalwahl statt. Foto: dpa/Bodo Schackow

Düsseldorf Vor der Kommunalwahl haben Düsseldorfer Verbände und Initiativen die Parteien und OB-Kandidaten zu verschiedensten Themen wie Mobilität, Wirtschaft oder Drogenpolitik befragt. Anschließend wurden die Antworten mit ihren Forderungen abgeglichen.

Denn auch mit den Programmen von CDU, SPD und Linke gibt es viele Übereinstimmungen. Anders sieht es dagegen bei der FDP aus. Dies sei die einzige Partei, mit der es insgesamt so gut wie keine Verbesserung für den Radverkehr geben werde, so der ADFC.

Die Antworten der Kandidaten sind in mehreren Videos zu sehen, die online bei der Handwerkskammer abrufbar sind. Eine Wahlempfehlung gibt es nicht, stattdessen legt Handwerkskammerpräsident Andreas Ehlert in einem Video die Positionen der Institution dar. Dazu gehört eine Verkehrspolitik ohne „Verbote und Gängelungen“ und die Forderungen nach einem vollwertigen Wirtschaftsdezernenten.

Initiative Angermund Die Initiative engagiert sich gegen den Zuglärm an der Bahntrasse, die durch den Stadtteil führt. Die Mitglieder haben insgesamt 13 Fragen an die fünf großen Parteien sowie an die Freien Wähler, die Tierschutzpartei und die Klimaliste gestellt.

Diese drehen sich aber nicht nur um Maßnahmen gegen den Bahnlärm, sondern auch um andere Themen aus dem Stadtteil wie den Abriss von Haus Litzbrück oder die Sicherheit am Angermunder See. Die meisten Parteien haben hohe Übereinstimmungen mit den Zielen der Bürgerinitiative, einzig mit der SPD gibt es mehrere Differenzen. So positionieren sich die Sozialdemokraten gegen einen begrünten Lärmdeckel entlang der Strecke, aber auch gegen Zufahrtskontrollen an den Anliegerstraßen am Angermunder See.