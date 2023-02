Neuer Versuch für Star-Koch Kommt Jamie Oliver bald in Düsseldorfs Innenstadt?

Eine neue Chance für ein gastronomisches Konzept des britischen Star-Kochs Jamie Oliver in Düsseldorf erscheint wieder möglich. Nach der Insolvenz von Jamie’s Italian im Mai 2019 war es stiller um ihn geworden, aber offenbar ist er nun wieder am Start. Ein erster Franchise-Partner in Deutschland ist bereits gefunden: Das Unternehmen Jamie Oliver Restaurants (JOR) will mit der BMB Gruppe kooperieren, diese will Jamie Oliver Kitchen nach Berlin bringen, wie eine Sprecherin bestätigt. „Bislang sind fünf Läden geplant. Perspektivisch schließen wir keinesfalls Düsseldorf und Umgebung aus“, heißt es. Mit seinem Deli-Konzept ist Jamie Oliver bereits am Düsseldorfer Flughafen vertreten.