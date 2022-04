Jugend und Freizeit : Für Bolzplätze könnte es in Düsseldorf bald einen Masterplan geben

Düsseldorf Bolzplätze und legale Graffiti-Flächen sollen die Lebensqualität von Jugendlichen verbessern. Wie diese Angebote verbessert werden können, war Thema im Jugendhilfeausschuss.

Für die 72 Bolzplätze im Stadtgebiet könnte es schon bald einen eigenen Masterplan geben. Anders als bei Kinderspielplätzen fehlt es bislang an einem solchen Planungsinstrument. „Somit ist die Steigerung der Attraktivität derzeit nur in einem sehr begrenzten Umfang möglich“, heißt es in einer Vorlage, die am Mittwoch im Jugendhilfeausschuss beraten wurde. Attraktivere Bolzplätze hatten Heranwachsende zuletzt bei dem Projekt „Jugend checkt Düsseldorf“ angemahnt. Unter anderem fehlten an diversen Standorten Wasserspender, Überdachungen, Sitzmöglichkeiten und Wlan. Zudem müsse es möglich sein, Musik zu hören.