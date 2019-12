Interview sorgt für Verunsicherung : Kommt das Fotozentrum doch nicht nach Düsseldorf?

Kulturstaatsministerin Monika Grütters in ihrem Büro. Foto: dpa/Jörg Carstensen

Düsseldorf Kulturstaatsministerin Monika Grütters hält die Standortfrage weiter für offen – und widerspricht damit der NRW-Landesregierung.

Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

(arl) Kommt das neue Fotozentrum doch nicht nach Düsseldorf? Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat jetzt in einem Interview betont, dass die Entscheidung noch nicht gefallen ist – und widerspricht damit unter anderem der NRW-Landesregierung. Die hatte im November genau wie die Stadt verlauten lassen, dass die Weichen für Düsseldorf gestellt seien, nachdem Bundestag und Landtag jeweils 41 Millionen Euro für den Bau des Instituts freigegeben hatten. Die neue Einrichtung soll das fotografische Kulturerbe des Landes bewahren.

Grütters betonte nun in einem Gespräch mit dem Deutschlandfunk, dass die Kommission, die das Vorhaben inhaltlich vorbereiten soll, im Frühjahr ihre Ergebnisse vorlegen wird. Erst auf dieser Basis werde über Standort und Finanzierung entschieden. Grütters sagte zu den Meldungen über eine Entscheidung für Düsseldorf, sie habe sich „über diese Initiative auch ein bisschen gewundert. Das kam aus der Stadt Düsseldorf und aus dem Haushaltsausschuss“. Düsseldorf sei aber in der „engsten Wahl“, so Grütters.