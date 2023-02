Bauen in Düsseldorf Spielplatzkommission lehnt Schnullerbaum stadtweit ab

Ein weiterer Punkt war die Anfrage zur Genehmigung eines „Schnullerbaums“ auf dem Kinderspielplatz Müllers Wiese von der BV 6. Dabei handelt es sich um einen Baum, an dem symbolisch die ausgedienten Schnuller von Kleinkindern aufgehangen werden können und so bei der Entwöhnung helfen sollen. Diese wurde einstimmig abgelehnt. „Übliche Materialien wir Plastik, Latex und Silikon sind sowohl für die Umwelt als auch für die Tierwelt schädlich“, heißt es in der Begründung. Kinder könnten zudem die Schnuller in den Mund nehmen. Insgesamt wurde das Anliegen für das komplette Stadtgebiet abgelehnt: „Eine Entwöhnung muss nicht im öffentlichen Bereich ausgetragen werden.“