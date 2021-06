Altstadt in Düsseldorf : Mehr Einigkeit gegen Randalierer

Am Wochenende wurde es in der Altstadt wieder voll. Nach Mitternacht änderte sich das Publikum, die Polizei hatte mehr Probleme. Foto: Christoph Schroeter

Meinung Düsseldorf An Nächte mit Randale und Lärm in der Altstadt und am Rheinufer sollte sich die Stadtgesellschaft nicht gewöhnen. Es gilt, mit mehr Einigkeit das Herz der Stadt zu schützen.