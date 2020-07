Kommentar zur Sicherheit in der Altstadt : Jetzt sind Konzepte gefragt

Meinung Düsseldorf Die Polizei hat am Wochenende Ruhe und Ordnung in der Düsseldorfer Altstadt durchgesetzt. Weil die Corona-Pandemie uns noch länger in den Bann schlägt, muss grundsätzlich neu gedacht werden, sagt unser Autor.

Das Wochenende in der Altstadt war ruhiger, weil das Wetter viele Menschen vom Besuch des Amüsierviertels abhielt. Gleichzeitig zeigte die Polizei massiv Präsenz und intervenierte früh. Wer für Unruhe sorgen wollte, wurde angesprochen und gegebenenfalls mit einem Platzverweis belegt. Die Ordnungskräfte zeigten klare Kante, eine Eskalation sollte auf jeden Fall unterbunden werden. Das ist gelungen.

Dennoch stellt sich jetzt die Frage, wie das Stadtleben dauer­haft organisiert werden könnte. Die Corona-Einschränkungen schaffen bei jungen Menschen nicht die Lust aufs Feiern aus der Welt. Wenn Clubs und Discos geschlossen sind, sollte sich die Stadtspitze Gedanken über verträgliche Alternativen machen.

Stadtdirektor Burkhard Hintzsche hat dazu jetzt eine gute Idee vorgelegt: Düsseldorf müsse einen neuen Ort finden, wo junge Menschen feiern könnten.