Mehr E-Ladesäulen in Düsseldorf : Noch mehr Energie ist nötig

Meinung Düsseldorf Die Stadtwerke Düsseldorf wollen 2024 rund 8000 E-Ladepunkte betreiben. Ein guter Schritt, aber es muss mehr passieren.

Es holpert auf dem Weg zur Verkehrswende, aber sie kommt. Die Investitionsentscheidung der Stadtwerke wird dazu beitragen. Ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag auf dem Weg zu 8000 E-Ladepunkten ist beachtlich. Der Energieversorger will seinen Anspruch als Marktführer absichern und das tut er, weil er von der zunehmenden Zahl von Batterieautos in Düsseldorf überzeugt ist. Bundesregierung und Automobilindustrie legen nun den Schalter in diese Richtung um, jetzt fehlen „nur“ noch die Autos und konkurrenzfähige Preise. Zur Wahrheit gehört auch, dass ein einheitliches Abrechnungssystem her sollte, das dem Verbraucher bundesweit die Nutzung aller Ladesäulen ermöglicht und Roamingkosten überflüssig macht. In Düsseldorf muss zudem das Stromnetz dem zusätzlichen Bedarf angepasst werden, darin aber sehen die Stadtwerke keine größeren Probleme. Gut wäre, wenn es mit alldem „fluppt“, damit statt der Verbotspolitik durch Umweltspuren bessere Angebote die Luft in der Stadt besser machen.