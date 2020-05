Kommentar zum Theaterleben in Düsseldorf : Jetzt ist Flexibilität gefragt

Kommentar zum Theaterleben in Düsseldorf

Düsseldorf 1,50 Meter Abstand müssen ringsum sein, dann kann man auch wieder ins Theater gehen. Es gibt nun einen guten Vorschlag, wie das Kulturleben wieder in Schwung kommen kann.

Wenn die großen Häuser nicht in der Lage sind, vor dem 1. September zu spielen, sollen sie ihre Bühnen doch anderen überlassen. Diese wiederum lassen in ihre Theater kleinere Branchenkollegen. So wäre allen 13 Düsseldorfer Privatbühnen geholfen. Nach Solidarität rufen Kulturleute gerne, hier können sie diese alle miteinander demonstrieren.