Kommentar zur Düsseldorfer Umweltspur : Politik muss Lösungen schaffen statt zu drangsalieren

So sah es am ersten Tag nach den Ferien auf de Düsseldorfer Umweltspur aus.

Meinung Düsseldorf Man kann Menschen in die Pflicht nehmen. Dann aber muss es für die Pendler auch gute Alternativen zum Auto geben. Die Boom-Stadt Düsseldorf ist auf einen neuen Mix bei den Verkehrsmitteln angewiesen.

Man kann Menschen in die Pflicht nehmen: Aber dann muss es für rund 210.000 Auto-Einpendler zigtausend neue P&R-Stellplätze geben, Shuttle-Buslinien, Zugverbindungen etc. Die Stadt muss dafür mehr tun. Sollten CDU und FDP die dritte Umweltspur im Stadtrat stoppen, sind sie im Anschluss in der Pflicht. Die Boom-Stadt Düsseldorf ist auf einen neuen Mix bei den Verkehrsmitteln angewiesen, denn mehr Menschen in der Stadt nutzen den gleichen Verkehrsraum. Alte Zöpfe gehören abgeschnitten, Politik muss jedoch Lösungen schaffen statt zu drangsalieren.