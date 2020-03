Kommentar zur Corona-Krise in Düsseldorf : Die Politik eiert herum

Kommentar zur Corona-Krise in Düsseldorf

Meinung Düsseldorf Die großen Entscheidungen zur Corona-Krise dominieren die öffentliche Wahrnehmung. Kleine und mittlere Unternehmen dürfen aber nicht aus dem Fokus geraten.

Das Coronavirus ist eine große Herausforderung für alle Seiten – das ist unbenommen. Aber manches muss dringend besser werden. Das fängt bei der Landesregierung an: Sie verkündet weitere Einschränkungen, von denen die Kommunen offenbar noch nichts wissen.

Düsseldorf kündigt gleichzeitig Erlasse an, die nicht nur später kommen als gesagt, sondern dann schon wieder überholt sind. Andere Städte sind zudem rigoroser, OB Geisel zieht nach – auch weil ihm manches zu weit geht.

Was nun dringend sein muss, ist klare Kante und Hilfe für kleine und mittlere Unternehmen, die nicht so berühmt sind wie die Lufthansa. Viele Gastronomen beispielsweise stürzen in die Pleite, weil die Stadt ihnen nicht den Betrieb untersagt. Ist das die schnelle Hilfe und der Pragmatismus, der vollmundig von Ministern und anderen hohen Amtsträgern versprochen wird?