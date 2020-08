Weihnachtsmarkt in Düsseldorf : Es geht nur mit großer Vorsicht

Blick auf den Düsseldorfer Weihnachtsmarkt am Schadowplatz. (Archivbild) Foto: Paul Esser

Meinung Düsseldorf Die Stadttochter Düsseldorf Tourismus arbeitet an einem Konzept für den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt. Das Konzept muss Infektionsgefahren senken, aber es kommt auch auf die Besucher an, sagt unser Autor.

Ein Düsseldorfer Dezember ohne Weihnachtsmarkt wäre eine sehr traurige Vorstellung. Steigende Corona-Krankenzahlen und überfüllte Intensivstationen sind aber eine noch schlimmere Vorstellung. Der Ausgang des Sommers mit zunehmenden Infektionszahlen zeigt vor allem eines: Viele Menschen haben – nach dem Lockerungs-Wettkampf der Politik – die Gefahr durch Corona nicht mehr ernst genug genommen.