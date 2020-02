Kommentar zur AfD in Düsseldorf : Der AfD nicht auf den Leim gehen

Kommentar zur AfD in Düsseldorf

Meinung Düsseldorf Im September wird in Düsseldorf ein neuer Stadtrat gewählt. Im Wahlkampf sollte die AfD nicht ausgegrenzt, sondern in der Diskussion gestellt werden.

Was heißt all dies für eine Stadtgesellschaft im Wahljahr? Die Diskussion mit der AfD muss geführt werden. Was hat sie denn überhaupt zu Düsseldorfer Themen zu sagen? Verfügt sie über Kompetenz, macht sie gute Vorschläge? Das lässt sich im Diskurs klären und davon hängt auch ihre Beurteilung durch die Wähler ab.