Kommentar zur Einheitssäule : Wettbewerb wäre richtig gewesen

Meinung Düsseldorf Das Einheitsdenkmal sorgt weiter für Diskussionen. Jetzt ist ein Mitglied der Kunstkommission zurückgetreten. Der Ärger ist berechtigt.

Die Kritik der Kunstkommission am Stadtrat sowie an Oberbürgermeister Thomas Geisel ist nachvollziehbar. Das Stadtparlament hat die Kommission eingerichtet, weil Bedarf an Expertise bei der Frage nach Kunst im öffentlichen Raum bestand. Nun hat der gleiche Stadtrat die Kommission gleich zu Beginn ihrer Wirkens überstimmt. Gleichzeitig wurde sie als Geschmackspolizei verunglimpft, was stillos ist.