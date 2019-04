Kommentar zur Kaiserstraße : Radweg kommt zur falschen Zeit

Düsseldorf Unsere Autorin Laura Ihme findet, die neuen Radfahrstreifen auf der Kaiserstraße kommen zur falschen Zeit.

Neue Verkehrsregelungen werden in Düsseldorf immer in den Ferien oder an Feiertagen umgesetzt – das hat Dezernentin Cornelia Zuschke Anfang der Woche bei der Inbetriebnahme der ersten Umweltspur gesagt. Das ist sicher sinnvoll, so können sich Autofahrer schon einmal bei weniger Verkehr an die neuen Regeln gewöhnen.