Kommentar zum Radweg am Rhein : Zu viel Bastelei am Verkehr

Zu viel Bastelei am Verkehr

Kommentar zum Radweg am Rhein

Meinung Düsseldorf Am 13. September wird ein neuer Stadtrat gewählt, der Verkehr ist eines der Hauptthemen im Wahlkampf. Das zeigte sich bei der Sitzung des Fachausschusses – nicht nur im Guten.

Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Was die Bundesländer bei der Lockerung der Corona-Vorschriften können, kann das Rathaus beim Verkehr schon lange. Knapp ein halbes Jahr vor der Kommunalwahl scheint es, dass jeder noch schnell was ändern oder ausprobieren möchte.