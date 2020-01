Personalwechsel im Rathaus : Neue Herausforderung für OB Geisel

Meinung Düsseldorf Ingrid Herden wird das Düsseldorfer Rathaus höchstwahrscheinlich in Kürze verlassen. Für den Oberbürgermeister fällt damit eine zentrale Stütze weg.

Geisel betont zwar, dass die Leitung des Amtes für Kommunikation mit seinem Wahlkampf nichts zu habe, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Wer das Presseamt leitet, ist oft direkt an politisch-strategischen Entscheidungen beteiligt. Das gilt in der Frage, welche Vorhaben wie angepackt werden, und in der Kommunikation über diese – denn davon hängt ab, wie diese Projekte in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden.