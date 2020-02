Kommentar zur Datenpanne in Düsseldorf : Solche Fehler tunlichst vermeiden

Kommentar zur Datenpanne in Düsseldorf

Meinung Düsseldorf Ein falscher Führerschein ganz offiziell Amt: Eine solche Panne sollte die Stadtverwaltung vermeiden.

Fehler geschehen, auch beim Straßenverkehrsamt und in der Bundesdruckerei arbeiten nur Menschen. Wenn jeden Monat Tausende Anträge bearbeitet werden, ist es verständlich, dass hier und da etwas durcheinander kommt.

Wir leben in einer Zeit, in der die Menschen längst den Überblick verloren haben, wer was von ihnen weiß. Da sollten sich Stadt und Staat tunlichst bemühen, solche eigentlich banalen Fehler zu verhindern, die einzelne Bürger verunsichern können.