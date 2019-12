Baustellen in Düsseldorf : Dieser Extra-Stau muss nicht sein

Baustellen in Düsseldorf

Meinung Düsseldorf Düsseldorf hat sich in den letzten Wochen den Ruf einer Staustadt erworben. Am Wochenende sorgten Extra-Baustellen für eine weitere Verschärfung.

Stadtspitze, Politik und Planer in den Ämtern haben diese Entwicklung vorangetrieben. An der Kö entstanden die Galerien, mit Kö-Bogen I (Breuninger) und II (Ingenhoven-Tal) wurden weitere große Handelsadressen geschaffen.

Die Umweltspuren sollen, wie uns OB Geisel immer wieder versichert, zur Vermeidung eines Dieselfahrverbots unabdingbar sein. Aber muss der Weg in die City im Vorweihnachtsgeschäft (an einem Wochenende mit Sonntagsöffnung!) zusätzlich erschwert werden? Kennedydamm: dicht, Jägerhofstraße: gesperrt, Parkhaus am Carlsplatz: für viele unerreichbar.