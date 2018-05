Kommentar: "Starbucks Reserve" - Kö darf nicht verbilligen

Düsseldorf Ist eine neue Starbucks-Filiale wirklich das richtige für Deutschlands wohl bekannteste und edelste Einkaufsmeile? Unser Autor glaubt: Mehr Ketten helfen nicht bei der Bewahrung der Königsallee.

„Starbucks Reserve“ in Düsseldorf : An der Kö soll bald ein neues Nobel-Starbucks eröffnen

Erst kam ein H&M mit recht preiswerter Mode, es folgt ein Geschäft von Zara. Nicht, dass das keine tollen Ketten sind. Im Gegenteil. Aber sind sie Kö-like? Was folgte war ein Discounter am Südende, bald gibt es auch einen am Nordende. Jetzt kommt auch noch ein Starbucks, eine Art Fastfood-Kette für Kaffee zum Mitnehmen im Pappbecher.

Was ist aus der Kö geworden? Und das ist der Protest der Interessengemeinschaft Kö. Die Eisbahn von Titus Jacobs war den noblen Händlern und Vermietern in diesem Club nicht schick genug für die Königsallee. Aber wenn nun eine Kette nach der anderen an die Prachtmeile zieht, die es in jeder beliebigen deutschen Einkaufsmeile von Großstädten ab 150.000 Einwohnern auch gibt, dann ist das Alleinstellungsmerkmal bald Geschichte.