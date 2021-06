Kommentar zur Lage der Fußgänger : Düsseldorf muss die Gehwege freiräumen

Meinung Düsseldorf Die Klagen der Fußgänger sind laut. Sie bräuchten vor allem mehr Raum. Das geht nicht, wenn die Gehwege von allem Möglichen vollgestellt sind, das keinen anderen Platz hat. Düsseldorf muss seinen Straßenraum besser ordnen.

Es ist überfällig, dass sich die Politik den Fußgängern zuwendet. Eltern klagen zu Recht in vielen Stadtteilen über gefährliche Schulwege, Senioren über Engstellen und Stolperfallen. Ein Grund dafür ist, dass sich die Gehsteige in Düsseldorf zum Raum für alles entwickeln, das sonst keinen Platz findet. Fußgänger müssen sich zwischen E-Scootern und Leihrädern, Falschparkern und Werbetafeln, Baustellen und Glascontainern einen Weg bahnen.

Die entscheidende Frage wird nicht sein, ob es nun einen Beauftragten für den Fußverkehr gibt, wie ihn die FDP vorschlägt – auch wenn das sicher nicht schaden würde. Düsseldorf braucht insgesamt einen sorgsameren Umgang mit der knappen öffentlichen Fläche. Wer es den Fußgängern leichter machen will, muss ihnen mehr Raum zugestehen und diesen besser pflegen. Dazu gehört auch, dass all das, was aus Verlegenheit auf den Gehwegen landet, verschwindet oder andere Flächen bekommt – von E-Scootern bis Lastenrädern. Düsseldorf muss seinen Straßenraum besser organisieren. Das kann übrigens auch bedeuten, dass an manchen Stellen Auto-Parkplätze wegfallen – anders lässt sich in vielen Straßen kein Raum mehr gewinnen.