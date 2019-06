Kommentar : Die Mauer kann weg

Meinung Düsseldorf Wozu wird die Mauer aufbewahrt, die einst am Schauspielhaus stand? Niemand scheint es zu wissen. Unser Autor hat eine klare Meinung dazu.

Ist das Kunst oder kann das weg? Was scherzhaft für die Fettecke von Beuys galt, spielt als Variante auch rund ums Schauspielhaus eine Rolle. Der Streit um den Erhalt der Mauer am und die Größe des Gustaf-Gründgens-Platzes beschäftigte Befürworter und Gegner der Stadterneuerung über Monate. Jetzt, da das Shopping- und Bürocenter wächst und der einst rundliche Platz gestutzt ist, lautet die Antwort auf die Frage: Die Mauer muss nicht weg, aber sie kann weg. Ihre Funktion, den Platz einzufassen, ist anders gelöst. Schreddern und recyceln ist also die richtige Lösung. Bewahrer haben an anderer Stelle Gelegenheit, sich einzusetzen. Heute geht es eher darum, die Grünzonen und Ränder unserer Wälder zu schützen. Der gute Zweck (Wohnbau) heiligt nicht alle Mittel (abholzen und versiegeln). An diesen begehrten Orten ist das gewachsene grüne Bewusstsein ein Segen.