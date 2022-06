“Kommen und gehen“ in Düsseldorf : Neues Yogastudio in Friedrichstadt

Kevin Beavers und Verena Siems haben ihr nächstes Studio eröffnet. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Verena Siems und Kevin Beavers haben in Friedrichstadt ihr drittes Yoga-Studio in Düsseldorf eröffnet. Sie bieten Kurse an und bilden auch Yogalehrer aus.

Als sie im Sommer 2016 gemeinsam mit einer Geschäftspartnerin das Yogastudio Shivasloft in Flingern übernahmen, hätten die beiden ausgebildeten Yogalehrer Verena Siems und Kevin Beavers wohl nicht gedacht, dass sie nur sechs Jahre später und trotz vieler Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie bereits ihr drittes Studio eröffnen würden.

Der 50-jährige Beavers praktiziert bereits seit 25 Jahren Yoga, Siems seit 15 Jahren – beide kennen sich gut und hatten bei einer gemeinsamen Auszeit in der Türkei – in Weinlaune, wie sie übereinstimmend erzählen – die Idee, ein eigenes Studio zu eröffnen.

„Wir haben damals sicher davon profitiert, dass Shivasloft in Düsseldorf bereits bekannt war. Und obwohl wir – außer dem Namen – fast alles verändert haben, sind uns die meisten Kunden treu geblieben“, erzählt Siems. Zudem hat die 42-Jährige, genau wie Beavers, der als Komponist arbeitet, ein zweites Standbein – sie ist als Designerin in der Modebranche tätig.

„Wichtig war uns von Anfang an, neben vielen unterschiedlichen Yogakursen auch Ausbildungen anzubieten“, sagt Beavers. Seit 2017 findet jedes Jahr die sogenannte „200h Yogalehrer-Ausbildung“ statt, übrigens in englischer Sprache. In diesem Jahr ist sie mit 25 Teilnehmerinnen – Männer sind nur sehr selten dabei – wieder ausgebucht. „Unsere Ausbildung ist sehr fundiert, sie entspricht internationalen Standards und ist von der Yoga Alliance zertifiziert“, erläutert Siems.

Die Mischung aus unterschiedlichen Yogakursen – von Yin Yoga über Yoga für einen gesunden Rücken bis hin zu „Strength & Alignment“ zur Stärkung des Körpers und zur Verbesserung der Fitness gibt es Kurse für Anfänger und Fortgeschrittene, übrigens auch digital – kam von Anfang an gut an. Zudem gibt es keine dogmatischen Regeln, sondern die Kursteilnehmer können Yoga so praktizieren, wie es am besten zu ihnen passt.

Also eröffneten sie im Herbst 2017 in Pempelfort ein zweites und nun in Friedrichstadt ein drittes Studio. Hier ist auf rund 100 Quadratmetern in einem ruhigen Hinterhof ein großzügiger, lichtdurchfluteter Yogaraum entstanden, in dem nichts mehr an die Büroräume einer Agentur erinnert, die hier zuvor beheimatet war.

Ganz besonders stolz sind Siems und Beavers auf ihre Charity-Kurse. Diese werden regelmäßig abwechselnd von den Absolventen und Absolventinnen der Yogaausbildung abgehalten. „Die Kurse sind für jeden offen und kosten nur fünf Euro pro Einheit – die gesamten Einnahmen aus diesen Kursen werden an wohltätige Organisationen gespendet“, erklärt Siems.