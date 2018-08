Komatsu PC 4000-11: Der größte Bagger der Welt in Düsseldorf

Komatsu PC 4000 : Der größte Bagger der Welt kommt aus Düsseldorf

Foto: Mikko Schümmelfeder

Düsseldorf Aus aller Welt reisen Kunden nach Düsseldorf, um sich den Riesenbagger PC 4000 anzuschauen. Nur auf dem Testgelände in den Kalkwerken Oetelshofen darf er zur Probe gefahren werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sabine Maguire

Von Sabine Maguire

Er ist weit und breit der Allergrößte. Nirgendwo in Deutschland gibt es einen, der ihm das Wasser reichen könnte. Obwohl, so was kommt ihm eigentlich gar nicht in die Schaufel. Stattdessen wagt sich der PC 4000-11 an großes Gestein. Und das auf eine solch galante Weise, dass man ihm gerne dabei zuschaut.

Das wollte sich nun auch NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart nicht entgehen lassen. Eingeladen hatte ihn die Komatsu Germany mit Sitz in der Forststraße. Dort darf das imposante Gefährt nicht mehr zu Demonstrationszwecken schaufeln, seit es in diverse Beschwerden wegen des Lärms gegeben hatte. „Wir haben lange nach einem Testgelände gesucht und es bei den Kalkwerken Oetelshofen gefunden“, so Marcel Begemann von Komatsu.

Foto: Belaz 11 Bilder Monstermäßig - die Top 10 der größten Lkws der Welt

Der Terminkalender des Giganten ist seither ausgebucht. Kunden aus aller Welt werden ebenso dorthin eingeladen wie Techniker, die am System geschult werden. Der PC 4000 muss auch herhalten, um Neukonstruktionen zu testen. „Das war vorher alles nicht möglich“, weiß Marcel Begemann. Man habe mit Kunden durch die halbe Welt reisen müssen, um denen das Gefährt an einem der internationalen Komatsu-Bagger-Standorte vorführen zu können.